Fabricantes de armas de Estados Unidos ante el Congreso

Washington, DC.- Los tres mayores fabricantes de armas de Estados Unidos fueron llamados a declarar el próximo 20 de julio, tras el tiroteo en el desfile del 4 de julio en Highland Park en Illinois, ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

La demócrata Carolyn Maloney, presidente del comité, solicitó la comparecencia de los directores generales de Daniel Defense, Smith & Wesson Brands y de Sturm, Ruger & Company. Es decir, Marty Daniel, Mark Smith, y Christopher Killoy, respectivamente.

Por el momento, los directores generales de cada compañía tienen plazo hasta el viernes para confirmar su asistencia. Así, la demócrata Maloney criticó, «Los productos de sus empresas se han utilizado durante décadas para cometer homicidios y masacres, pero sus compañías han seguido vendiendo a civiles rifles de asalto».

NEW: Following the Fourth of July shooting in Highland Park, IL, Chair @RepMaloney sent letters to three major gun manufacturers requesting their appearance at an @OversightDems hearing on July 20, 2022. https://t.co/FD8vl8ftLW

— Oversight Committee (@OversightDems) July 7, 2022