Supremo de Estados Unidos avala portar armas en público

Washington, DC.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió el derecho a portar armas en público pese a la polémica que genera la reciente ola de tiroteos masivos en el país, lo que se considera como una decisión histórica sobre el debate de la Segunda Enmienda de la Constitución.

El alto tribunal de mayoría conservadora falló en contra de una ley del estado de Nueva York, que obliga a llevar el arma oculta mientras se esté en la calle. Se prevé que esta decisión pueda ser adoptada por otros estados.

Por el contrario, los demócratas están por concretar un acuerdo bipartidista para regular el control de armas en Estados Unidos. Por su parte, el presidente Biden haciendo alusión al falló del Supremo criticó, «Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente».

The Supreme Court STRIKES DOWN a New York gun-control law that required people to show "proper cause" to get a license to carry a concealed handgun outside the home. The vote is 6-3. https://t.co/jA2Gl7lTiG

Este caso se origina por la demanda al estado de Nueva York por prohibir portar armas de fuego en público, interpuesta por Robert Nash y Brandon Koch y la Asociación de Rifles y Pistolas de Estado de Nueva York, que funcionan como filial de la Asociación Nacional del Rifle.

Let me be clear: This is New York. We don't back down, we fight back.

New York is still home to the strongest gun laws in the country & I'll keep doing everything in my power to keep New Yorkers safe. pic.twitter.com/4yC4qmgVxV

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022