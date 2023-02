Expolicías de Memphis se declaran «no culpables»

Washington, DC.- Los cinco expolicías del The Memphis Police Department involucrados en la muerte del ciudadano afroamericano Tyre Nichols se declararon «no culpables» de la lista de delitos por la que están siendo acusados.

Los ahora exagentes en la mañana de este 17 de febrero fueron a comparecer ante un tribunal en Memphis, con el propósito de enfrentar los siguientes cargos: asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

Ver más: Videos muestran la paliza que ocasionó la muerte de Tyre Nichols

Los cinco expolicías afroamericanos de Memphis involucrados en el asesinato de Tyre Nichols son: Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III y Desmond Mills Jr. Al mismo tiempo hay dos policías que están siendo investigados por el caso.

Tyre Nichols el pasado 7 de enero fue abordado por los policías involucrados por una presunta infracción de tránsito. Esa noche los policías en el proceso de arresto le dieron una golpiza a Nichols que terminó falleciendo tres días después en el hospital.

Press release regarding the internal investigation of the two Shelby County Sheriff’s Office deputies pic.twitter.com/gGZvDKM6ve

— ShelbyTNSheriff (@ShelbyTNSheriff) February 16, 2023