Exigencias en manifestación de agricultores en Washington

Washington, DC.- Agricultores y activistas climáticos protagonizaron una multitudinaria manifestación, el martes 7 de marzo, en Washington con el propósito de solicitar grandes disposiciones climáticas al proyecto de ley de gastos agrícolas que este 2023 espera aprobar el Congreso.

De acuerdo con la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) la agricultura contribuye con aproximadamente el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, básicamente por la aplicación de fertilizantes y la ganadería.

La U.S. Department of Agriculture (USDA) abanderó el tema climático bajo la administración Biden. De este modo, ha invertido más de $3 mil millones en subvenciones para proyectos que implementan y cuantifican los beneficios de las prácticas agrícolas amigables con el clima.

Los esfuerzos de Washington para redactar el próximo proyecto de ley agrícola, de nutrición y productos básicos podría poner a prueba el esfuerzo de la administración Biden en su meta de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Hay que considerar que los proyectos de ley agrícola se aprueban cada cinco años.

