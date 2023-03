Victoría para los ganaderos: nueva regla de etiquetas «Product of USA»

Washington, DC.- El U.S. Department of Agriculture (USDA) junto a la administración Biden anunciaron una propuesta, el lunes 6 de marzo, donde se comprometen a revisar los estándares de las etiquetas «Product of USA».

De acuerdo con la regla propuesta, tanto las carnes, aves o huevos etiquetados como «Product of USA» deben provenir de animales criados y sacrificados dentro de los Estados Unidos.

De entrada, esto nueva regla se considera una gran victoria para los ganaderos del país que presionaban para que este cambio sucedería.

Actualmente, las reglas vigentes permiten que la carne derivada de animales que nacieron y se criaron en otros países y solo se procesen en Estados Unidos pudieran etiquetarse como «Product of USA». Situación que de acuerdo a los agricultores y ganaderos, «perjudicaba a los productores nacionales».

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) March 6, 2023