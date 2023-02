Legisladores indagan sobre los altos precios de los huevos

Charlotte, NC.- Dos legisladores enviaron cartas, este jueves 16 de febrero, a las grandes compañías de huevos de Estados Unidos como acción para buscar respuestas sobre los altos precios que están disparados a niveles récord en los últimos meses.

De acuerdo con la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) el precio de los huevos subió un 150% en enero, en comparación con el año pasado de 4.80$ la docena. Sin duda alguna, genera mucha preocupación entre los defensores antimonopolio, agricultores y consumidores.

Ver más: Precios de los huevos impactan bolsillos de consumidores

En este sentido, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y la representante Katie Porter de California expresaron en las cartas, «Las familias estadounidenses que trabajan para llevar comida a la mesa merecen saber si el aumento de los precios que pagan por los huevos representa una respuesta legítima a la reducción de la oferta o a la avaricia corporativa descontrolada».

Los directores a quienes fueron emitidas estas cartas son los directores ejecutivos de Cal-Maine Foods (CALM.O), Hillandale Farms, Rose Acre Farms, Daybreak Foods y Versova Management.

Competition is essential to our economy and democracy. But as the political power of giant corporations grows, they use that power to ensure rules—including antitrust rules—tilt in their favor. These giants damage more than our economy—they corrode foundations of our democracy. pic.twitter.com/wLC9LbfHmZ

— Elizabeth Warren (@SenWarren) February 15, 2023