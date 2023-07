Estudiantes hispanos y afroamericanos en EE. UU., están rezagados

Washington, DC.- Un estudio concluyó que los estudiantes hispanos y afroamericanos están rezagados en los niveles de aprendizaje de matemáticas y lecturas a épocas anteriores de la pandemia por el covid-19.

El estudio fue llevado a cabo por la Northwest Assessment Association (NWEA) que también destacó el galopante costo en la educación que ocasionó el cierre prolongado de las escuelas por el covid-19.

Hasta ahora se han asignado casi $200 mil millones en dinero federal con el fin de aprobar la pérdida de aprendizaje inherente al covid-19. Por su parte, las escuelas han empleado estos fondos para reforzar los programas de tutoría y opciones de escuelas de verano, entre otras iniciativas de recuperación.

Asimismo el estudio determinó a través de una evaluación de los puntajes de las pruebas de 6.7 millones de estudiantes de escuelas públicas de tercer a octavo grado mostró que no habían alcanzado el estándar durante el año escolar 2022-2023, en contraste con años previos a la pandemia.

