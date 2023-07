Universidad de Carolina del Norte ofrecerá matrícula gratuita

Charlotte, NC.- La Universidad de Carolina de Norte (UNC, por sus siglas en inglés) anunció que ofrecerá matrícula gratuita a estudiantes cuyas familias no superen los $ 80.000 en ingresos.

La medida comenzará a aplicar para la clase entrante en 2024, anunció la universidad en un comunicado publicado en su sitio web.

“Queremos asegurarnos de que los estudiantes sepan que las limitaciones financieras no deben interponerse en el camino de sus sueños”, dijo el chancellor Kevin M. Guskiewicz.

La Universidad de Carolina de Norte está ampliando sus políticas de acceso al estudio en el estado tras la decisión de la Corte Suprema que dictaminó que las universidades de todo el país ya no pueden considerar la raza al tomar decisiones de admisión.

Our commitment to access and affordability continues at Carolina. We will provide free tuition and required fees for incoming undergraduates from North Carolina whose families make less than $80,000 per year beginning with the incoming class in 2024. https://t.co/KVK8AYVqne

— Kevin Guskiewicz (@KevinGuskiewicz) July 7, 2023