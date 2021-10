El Gobierno de Biden marca posición a Texas por su veto al aborto

Washington, DC.- El Gobierno del presidente Biden, plantó cara en un tribunal, este viernes, a las autoridades de Texas, en un intento de frenar la aplicación de una ley que prohíbe estrictamente el aborto en ese estado.

Una audiencia judicial, de más de tres horas, supuso el primer pulso entre el Department of Justice de EE. UU., y las autoridades de Texas desde que entró en vigor ese veto casi total al aborto, que no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.

Por su parte, el juez federal que lleva el caso, Robert Pitman, estudió durante la sesión la petición del Gobierno de Biden de suspender de forma preliminar la implementación de la ley.

El juez Pitman, preguntó, “Si el estado tiene tanta confianza (como dice) en que limitar el acceso de una mujer al aborto es constitucional, ¿entonces por qué se ha tomado todo el trabajo de crear este (mecanismo) de actuación tan poco habitual?”.

