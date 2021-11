EEUU restringe vuelos desde Sudáfrica por variante ómicron

Washington, DC.- Estados Unidos anunció este viernes que restringirá los vuelos procedentes de Sudáfrica y otros siete países debido a la aparición de una nueva variante de coronavirus.

La cepa B.1.1.529 del coronavirus, notificada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre, es una «variante de preocupación», dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la bautizó como ómicron.

Tras la declaración de la OMS varios países anunciaron el cierre de sus fronteras para vuelos procedentes de Sudáfrica.

Ver más: OMS detecta nueva variante más contagiosa

En Estados Unidos el propio presidente Joe Biden informó en su cuenta de Twitter sobre las medidas preventivas y restrictivas.

“El @WHO (Organización Mundial de la Salud) ha identificado una nueva variante del COVID que se está propagando por el sur de África. Como medida de precaución hasta que tengamos más información, estoy ordenando restricciones a los viajes aéreos desde Sudáfrica y otros siete países”.

Los otros países con restricciones son Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique y Malawi, complementó la Casa Blanca.

Las restricciones entrarán en vigencia a partir del 29 de noviembre.

La OMS adelantó que tomará varias semanas determinar si ómicron supone cambios en la transmisibilidad o gravedad de la COVID-19. También advirtió contra la imposición de restricciones de viajes mientras la evidencia científica sea escasa.

The @WHO has identified a new COVID variant which is spreading through Southern Africa. As a precautionary measure until we have more information, I am ordering air travel restrictions from South Africa and seven other countries.

— President Biden (@POTUS) November 26, 2021