EE.U. sanciona a ocho líderes de un cartel mexicano

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho líderes del cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana.

La medida económica es debido al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina. Así como por contrabando de migrantes a través de la frontera con México.

Al respecto, la secretaria del Tesoro Janet Yellen en Atlanta puntualizó que los sancionados «han llevado a cabo actos atroces, desde el control de las rutas de la droga hasta el tráfico de armas, el lavado de dinero y el asesinato».

Es de mencionar, que en el comunicado indica que la Nueva Familia Michoacana solía traficar con metanfetamina. Pero en los últimos años expandió su actividad a la producción de fentanilo que hace entrar en Estados Unidos.

Today, in Atlanta @SecYellen announced new sanctions against eight individuals affiliated with La Nueva Familia Michoacana, a Mexican criminal organization that traffics fentanyl and other lethal drugs into Georgia and other parts of the United States. https://t.co/YmGFddWG7V

— Treasury Department (@USTreasury) June 20, 2024