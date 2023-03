Detenido sujeto con artefacto explosivo en aeropuerto

Lehigh Valley, PA.- Un hombre sospechoso fue arrestado por intentar instalar un artefacto explosivo o incendiario en un avión en el Aeropuerto Internacional Lehigh Valley (ABE) en Pensilvania, de acuerdo con la U.S. Transportation Security Administration (TSA).

Por su parte, el Federal Bureau of Investigations (FBI) declaró que el sospechoso Mark Muffley, de 40 años de edad, registró una maleta el 27 de febrero para un vuelo que tenía como destino Sanford, Florida.

Además, la TSA confesó que uno de sus funcionarios detectó oportunamente un artículo sospechoso dentro de una maleta. El mismo parecía ser un artefacto explosivo vivo. A esto, un portavoz de la TSA explicó, «Técnicos de bombas del FBI y de las fuerzas del orden local determinaron que el artículo era de hecho un dispositivo explosivo vivo».

Prosiguió el FBI en su denuncia formal que la bolsa activó una alarma, debido a que los funcionarios encontraron un «compuesto circular» oculto en el revestimiento del equipaje. El mismo contaba con dos fusibles y polvo, ambos ocultos en papel encerado y una envoltura de plástico.

We commend the quick actions and teamwork of @TSA, LNAA Police, @FBI, City of Allentown and City of Bethlehem First Responders, LNAA Operations Officers/Operations Center, Aircraft Rescue & Firefighting (ARFF), and the LNAA Airline Services Team in keeping our passengers safe.

— ABE Airport (@FlyABE_) March 2, 2023