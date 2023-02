Tirador atacó mortalmente a periodistas con arma de fuego

Orlando, FL.- El tirador Keith Melvin Moses, de 19 años de edad atacó con un arma de fuego a dos periodistas de televisión que informaban sobre un asesinato en Orlando, Florida este 22 de febrero, donde uno de los periodistas murió en el ataque y el otro quedó herido.

En el ataque también resultaron heridas una niña de 9 años de edad y su madre en una casa aledaña. Así pues John Mina, alguacil del condado de Orange, en el suburbio de Pine Hills en Orlando informó que el sospechoso fue arrestado poco después del ataque.

El alguacil Mina describió a los dos periodistas como un fotógrafo y un reportero del canal de televisión por cable de Florida, Central Spectrum News 13. El mismo es propiedad de Charter Communications (CHTR.O).

Asimismo, el alguacil Mina declaró que el tirador estaba armado cuando lo detuvieron. Además confesó que Moses tiene un largo historial criminal donde se incluyen arrestos por cargos como: delitos con armas de fuego, agresión con agravantes, asalto con un arma mortal, robo y hurto mayor.

Our hearts go out to the family of the journalist killed today and the crew member injured in Orange County, Florida, as well as the whole Spectrum News team.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) February 23, 2023