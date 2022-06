Department of State establece nuevo aviso de viaje a Ecuador

Washington, DC.- El Department of State estableció un nuevo aviso de viaje a Ecuador subiéndolo a nivel 3, por lo que recomienda a sus ciudadanos evitar viajes a Ecuador debido a los «disturbios y la criminalidad» de las protestas.

De esta manera, el Department of State detalló, «Reconsidere los viajes a Ecuador debido a los disturbios civiles y la delincuencia. Algunas áreas tienen mayor riesgo».

Ver más: Presidente de Ecuador extiende Estado de Excepción

Por su parte, Ecuador atraviesa una ola de protestas y disturbios en contra de las medidas económicas adoptadas por la administración del presidente Guillermo Lasso. Como respuesta, la sugerencia del nuevo aviso de viaje es, «evitar los viajes debido a serios riesgos para la seguridad».

Al mismo tiempo, hace bastante énfasis en no viajar bajo ninguna circunstancia a las provincias de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, en el norte del país; del mismo modo, sugiere evitar la ciudad de Guayaquil, donde el aviso de viaje subió al de mayor riesgo, nivel 4.

The following countries' Travel Advisories have been raised to Level 3 – Reconsider travel:

⚠️ Ecuador

⚠️ El Salvador

⚠️ Moldova

⚠️ Republic of the Congo

To see individual Travel Advisories, click here: https://t.co/O72Smg5rnh pic.twitter.com/lFzyeIkhlp

— Travel – State Dept (@TravelGov) June 22, 2022