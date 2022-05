Demócratas defenderán a toda costa el derecho al aborto

Washington, DC.- Los demócratas de varios estados prometieron plantarse en la batalla para proteger el derecho al aborto en Estados Unidos, luego de la filtración del borrador de un fallo del Tribunal Supremo que podría revocar este derecho a abortar.

Por su parte, la gobernadora de Michigan y progresista Gretchen Whitmer concentró en un twit, la mirada de los demócratas, «Quiero que todos los michiguenses, independientemente de lo que pase en DC (Distrito de Columbia), sepan que voy a luchar a muerte para proteger el acceso al aborto seguro, legal… en Michigan».

Por el contrario, los republicanos usan su principal arma empleada para obstaculizar los proyectos progresistas y del presidente Biden: el filibusterismo. Esta estrategia, obliga a contar con 60 votos a favor en el Senado para aprobar cualquier borrador.

Al mismo tiempo, la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, detalló, «Hoy y cada día, las acciones que hemos adoptado para proteger el derecho al aborto en Nuevo México son más importantes que nunca. El acceso al aborto es acceso a la atención sanitaria, y eso no cambiará aquí».

If Roe falls, Michigan would have one of the most restrictive abortion laws on the books – making it a felony to provide abortions. It's critical that we defend abortion rights for Michigan women. pic.twitter.com/t1xbb6X173

En este orden de ideas, y en previsión de una resolución en el Supremo que límite el derecho al aborto, algunos estados con tendencia progresista, como; Colorado, Nueva Jersey y Washington, aprobaron este 2022 una legislación para amparar el derecho al aborto.

The ramifications of this decision would be devastating for New Mexico women.

Today and every day, the action we've taken to protect and expand abortion rights in New Mexico is more important than ever.

Access to abortion is access to health care – and that won't change here. https://t.co/RHoecFsUdS

— Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) May 3, 2022