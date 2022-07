DEA decomisó cargamento más grande de fentanilo en Calif.

Los Ángeles, CA.- La Drug Enforcement Administration (DEA), anunció el decomiso en Los Ángeles de cerca de un millón de píldoras de fentanilo, que estaban falsificadas, lo que se considera hasta ahora, como la incautación más grande de fentanilo en California.

El cargamento de fentanilo se halló en un allanamiento, el pasado 5 de julio, en una casa de Inglewood. Ubicado en la ciudad del condado de Los Ángeles cercano al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

En este sentido, la DEA en un comunicado precisó que los investigadores sospechan que el lugar era utilizado como escondite por una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, vinculado al cártel de Sinaloa.

Este cargamento decomisado tiene un valor entre 15 y 20 millones dólares. Al momento del decomiso aparentaban ser medicamentos recetados como oxicodona. Contaban con el mismo diseño, el mismo color, la misma forma y tamaño que la medicina legal.

