Se marcha la asesora de política interna de Biden, Susan Rice

Washington, DC.- Susan Rice, la asesora de política interna de The White House, se marcha del equipo del presidente Biden, así lo confirmó en un comunicado el mismo mandatario con elogios sobre todo en materia de atención médica e inmigración.

Biden comentó sobre la gestión de Rice, «Después de más de dos años de su firme liderazgo en el Consejo de Política Nacional, está claro: no hay nadie más capaz y más decidido a hacer cosas importantes para el pueblo estadounidense que Susan Rice».

Parte del currículum de Susan Rice fue ejercer como asesora de seguridad nacional y embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el mandato del expresidente Barack Obama. En esta época Biden era vicepresidente.

Según especulan fuentes familiarizadas, Susan Rice estará en el cargo hasta el próximo 26 de mayo. Asimismo, Biden añadió sobre la experimentada Rice, «Como la única persona que se desempeñó como asesora de seguridad nacional y asesora de política interna, el historial de servicio público de Susan hace historia».

