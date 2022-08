Clara preferencia por candidatos del «establishment» en NYC

Nueva York, NY.- Las elecciones primarias del estado de Nueva York para escoger los 26 candidatos del Partido Demócrata de las próximas legislativas dejó como ganadores a los que están vinculados al «establishment» del partido.

Según los resultados preliminares, los ganadores pertenecientes al «establishment» derrotaron con bastante facilidad a sus contendientes políticos. De manera que, el distrito 12 era el más disputado donde Jerry Nadler arrasó sobre Suraj Pate.

En este sentido, Jerry Nadler congresista desde 30 años de talante «oficialista» obtuvo el 56% de los votos. Candidatura visiblemente apoyada por el diario The New York Times. El mismo apoyo que recibió el líder de la bancada demócrata del Senado, Chuck Schummer.

Por otro lado, la caída más grande la encabezó la veterana política, Carolyn Maloney. Esta también cuenta con una trayectoria de 30 años en la Cámara de Representantes, siendo esta la primera vez que pierde su escaño.

Breaking News: Daniel Goldman, the former assistant U.S. attorney who prosecuted the first impeachment case against Donald Trump, won the Democratic nomination for an open House seat covering parts of Brooklyn and Manhattan, The Associated Press said. https://t.co/1pF7eKkyJv

— The New York Times (@nytimes) August 24, 2022