Censo 2020: las cifras demográficas que desconocías

Washington, DC.- La Oficina del Censo de los EE. UU. publicó, este jueves, los resultados adicionales del Censo del 2020, que muestran un aumento en la población de las áreas metropolitanas de los EE. UU.

Además, estos resultados decenales mostraron la diversidad de nuestro país con respecto a cómo las personas identifican su raza y origen étnico. A pesar, de las distinciones EE. UU., cuenta con una población de más de 332 millones de habitantes.

“Nos entusiasma alcanzar este hito de entregar las primeras estadísticas detalladas del Censo del 2020”, dijo el director interino de la Oficina del Censo, Ron Jarmin.

Asimismo, la publicación revela profundos cambios en la distribución de la población de los EE. UU. Por ejemplo, la población de las áreas metropolitanas de los EE. UU. aumentó en un 9 % del 2010 al 2020. Mientras que, el 86 % de la población vivía en áreas metropolitanas de los EE. UU. en el 2020, en comparación con el 85 % en el 2010.

