La Cámara vota sobre el techo de la deuda antes de la fecha de impago

Washington, DC.- La Cámara de Representantes liderada por la bancada republicana votó, el miércoles 31 de mayo, la ley para evitar el incumplimiento del techo de la deuda que fue negociada por el presidente Biden y el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy.

Pese a que el documento final entre McCarthy y Biden generó muchas críticas de los republicanos más ortodoxos, el pasado martes 30 de mayo, tuvo una votación a favor de 7-6, como una señal de apoyo.

Sin embargo, el presidente Biden prevé que el proyecto de ley sobre el techo de la deuda esté sobre su escritorio en The White House, como máximo para el 5 de junio. Justo antes de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus deudas.

De ser aprobado este proyecto de ley en la Cámara, va a hacer escalado al Senado liderado por los demócratas. Una vez aquí, 60 votos serán suficientes para que se envíe al escritorio de Biden.

Now, the House and Senate must pass it.

Frente a esto, tanto el demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado como el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell, ya la apoyaron. Por el momento, la Casa Blanca estableció como fecha límite, el lunes 5 de junio, para abordar el techo de la deuda, o por el contrario, arriesgarse a un impago -histórico- de la deuda.

Democrats have always insisted that investments in defense must be matched by increased spending on social programs. It's a false parity, and it ends now.

This will be the first year in recent memory where defense spending goes up and non-defense spending goes down. pic.twitter.com/tKo45yvwi6

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 31, 2023