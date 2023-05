McCarthy y Biden acuerdan elevar techo de deuda de EE. UU.

Washington, DC.- El presidente Joe Biden y el Kevin McCarthy llegaron a un acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos, y de este modo evitar el incumplimiento de pago que históricamente nunca ha pasado, y de pasar sería el inicio del colapso de la economía del país con consecuencias en las economías mundiales.

Este acuerdo, inicialmente suspenderá el techo de deuda de $31.4 billones hasta el mes de enero de 2025. El lapso de tiempo que le permitiría a la administración pagar sus deudas.

A cambio de esto, el gasto discrecional que no está relacionado con la defensa, quedaría «aproximadamente igual» para el 2024. Según expertos, para el 2025 solo aumentaría un 1%, «si se toman en consideración los ajustes acordados en materia de asignaciones».

El partido Republicano comunicó a sus diputados que se recortará el gasto discrecional, que no está relacionado con la defensa. Esto involucra la atención médica para veteranos militares, hasta cifras similares de 2022.

