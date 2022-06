Acuerdo bipartidista celebra avances sobre control de armas

Washington, DC.- Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, se comprometió a someter a voto la nueva legislación de control de armas, el acuerdo bipartidista.

El acuerdo bipartidista propone un paquete de medidas que incremente el control de armas de fuego. Sin embargo, hasta este martes no se conocía el documento final del proyecto.

En este sentido, el demócrata Schumer aseguró, «Propondré esta legislación que salvará vidas para que sea votada en el Senado, con una votación procedimental inicial tan pronto como esta noche».

De esta manera, el proyecto incluye una revisión de la cadena de compra de armas para los menores de 21 años. Esto, extiende en todo Estados Unidos las llamadas leyes de «Red Flag» o «alerta de peligro».

