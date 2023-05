Biden exige una reforma policial «significativa» por el caso de George Floyd

Washington, DC.- El presidente Joe Biden en el marco conmemorativo de la muerte del afroamericano George Floyd por exceso de fuerza en un procedimiento policial, instó al Congreso de Estados Unidos a que apruebe una reforma policial «significativa».

En el verano de 2020, George Floyd de 46 años de edad murió asfixiado por una reducción del agente Dereck Chauvin, quien presionó con su rodilla el cuello de la víctima. Tras el asesinato de Floyd, se convocó una ola de protestas multitudinarias en todo Estados Unidos.

En un proceso judicial, el ahora expolicía Chauvin fue sentenciado a 22 años y medio de prisión, por hallarse culpable de asesinato en un juicio estatal.

Tras este incidente, los demócratas en el Congreso presentaron un proyecto titulado «Ley George Floyd de Justicia en la Policía». Sin embargo, no ha obtenido ningún tipo de aprobación.

President Biden continues to call on Congress to pass the George Floyd Justice in Policing Act to advance accountability, transparency, and public trust in law enforcement.

De acuerdo con una declaración difundida por The White House, el presidente Biden precisó que, «El homicidio de George Floyd expuso para muchos lo que las comunidades de color han conocido y experimentado largo tiempo».

In George Floyd’s memory, the Biden-Harris Administration will continue to take action to ensure our nation lives up to its founding promise of fair and impartial justice for all. pic.twitter.com/Eue9wDKAId

— The White House (@WhiteHouse) May 25, 2023