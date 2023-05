Balacera en Hollywood Beach causó terror y dejó cuatro menores heridos

Hollywood Beach, FL.- Un enfrentamiento entre dos grupos en medio de la celebración del Memorial Day, en Hollywood Beach, ocasionó una balacera que dejó al menos nueve personas heridas, donde se incluyen cuatro niños.

Esta balacera que se dio entre Miami y Fort Lauderdale, dejó a una persona detenida, inmediatamente, luego de la llegada de las autoridades locales.

No obstante, otro sospechoso descrito como un hombre afroamericano, con rastas, camisa negra de manga corta y bermudas de camuflaje, es buscado por estar implicado en los hechos.

En este sentido, la Police Hollywood, FL convocó a todas aquellas personas que hayan fotografiado o grabado lo ocurrido, a que envíen este material multimedia a las autoridades para finalizar con la investigación.

One in five Americans knows someone who died because of gun violence.

Leaders in Congress must have the courage to step up and pass commonsense gun safety laws.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) May 1, 2023