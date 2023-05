Mortal balacera dejó dos policías heridos y varios muertos

Farmington, NM.- Por lo menos cuatro muertos dejó una balacera, incluyendo un sospechoso, en una zona residencial de Farmington, al noroeste de Nuevo México, aproximadamente a unos 290km (180 millas) de Albuquerque, la ciudad más grande de este estado.

Por el momento la Farmington Police Department, solo adelantó que dos oficiales resultaron heridos en el intercambio de balas con el sospechoso.

Sin embargo, el sospechoso logró ser neutralizado en el lugar. No obstante, el intercambio de disparos dejó varios civiles heridos y cuatro fallecidos.

Extraoficialmente, se maneja la hipotesis de que el sospechoso actuaba solo. Tras la muerte del sospechoso se levantaron las alertas de amenaza al público que habían generado el cierre de varias escuelas públicas en Farmington.

