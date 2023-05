Mortal disputa entre bandas de motociclistas en Nuevo México

Taos, NM.- Tim Johnson, jefe de la New Mexico State Police, informó que un motociclista está acusado de ser el responsable de asesinar a 3 personas luego de iniciar una balacera entre bandas de motociclistas rivales en la calle principal de Santa Fe, al norte de Nuevo México, el pasado sábado, 27 de mayo.

Las bandas involucradas en este lamentable hecho son: Bandidos y Waterdogs. Según Johnson el intercambio de disparos inició alrededor de las 5pm (21:00 GMT), donde también se reportaron al menos 5 heridos.

El principal sospechoso de esta balacera fue identificado como Jacob Castillo, de 30 años de edad. Pertenece a la banda de motociclistas de Waterdog de Nuevo México. Por otro lado, el líder de los Bandidos, Matthew Jackson, de 39 años de edad, de Texas, también fue acusado por porte ilegal de arma de fuego.

Al mismo tiempo, el integrante de los Bandidos, Christopher García, de 41 años de edad, también de Texas, fue arrestado por sospecha de posesión de cocaína. El parte diario, precisó que dos de los tres muertos eran Bandidos y uno era Waterdog. Un transeúnte resultó herido.

#Breaking: We spoke exclusively with Red River Mayor Linda Calhoun. She confirms 3 people were killed and 5 were wounded in today’s shooting at the #BikerRally. This is a confirmed biker-gang related shooting. The suspects have been apprehended. #RedRiverShooting pic.twitter.com/zI8jptaWo2

— Questa del Rio News (@QuestaNews) May 28, 2023