AMLO informó sobre los secuestrados provenientes de Carolina del Sur

Ciudad de México, México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que de los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas mientras conducían un vehículo con placas de Carolina del Norte, dos están muertos y los otros dos están vivos.

Según fuentes oficiales las víctimas norteamericanas del secuestro fueron identificadas como Latavia «Tay» McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Eric James Williams.

Por otra parte, un funcionario mexicano declaró a la prensa que dos hombres habían sido encontrados muertos. Sin embargo, la mujer y otro de los hombres estaban vivos y a salvo en manos de las autoridades mexicanas.

Asimismo, AMLO también añadió que una persona involucrada en el secuestro estaba detenida. Más temprano, las autoridades de México y Estados Unidos unieron fuerzas para desplegar un operativo para rescatar a los cuatro estadounidenses.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/LT6upB1qEw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 7, 2023

En la ampliación de detalles se dijo que el vehículo tipo minivan con placas de Carolina del Norte fue baleado por hombres armados en Matamoros, Tamaulipas. Los agresores dispararon contra los pasajeros luego de que vehículo entrara a México.

Ken Salazar, U.S. Ambassador to Mexico informó que un mexicano inocente murió en el tiroteo.

Según reseñó, ABC News la madre de McGee dijo que su hija viajaba con el grupo desde Carolina del Sur a México con el fin de someterse a una cirugía estética. Sin embargo, el presidente de México precisó que el grupo de norteamericanos viajaba a México para comprar medicamentos.

Como medida preventiva, el U.S. Department of State aconsejó a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Tamaulipas, impulsado por este incidente de secuestro. Geográficamente, a ciudad de Matamoros hace frontera con Brownsville, Texas.

