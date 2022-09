Agente de policía detenido por violación a menor de edad

Miami, FL.- Un agente de la Policía del Este de Florida fue detenido y acusado de violación en dos ocasiones a una menor de edad, de tan solo 13 años, que habría contactado por medio de una aplicación, de acuerdo con información de las autoridades.

El implicado en la violación a una menor de edad, es un agente del Palm Bay Police Department, identificado como Sheridon Archer, de 23 años. Según el informe oficial, el agente Archer se reunió con la menor en su casa para violarla en dos ocasiones diferentes.

El informe oficial reveló que las violaciones ocurrieron el 1 y 20 agosto, mientras el agente Archer estaba de servicio.

Por su parte, el Florida Department of Law Enforcement (FDLE) es el encargado de procesar el caso, por tratarse de un agente del orden público. Este mismo determinó que el agente usó las apps de smartphone, MeetMe y Snapchat para llegar a la menor.

Sheridon Archer, 23, went to the girl’s house after making contact on Snapchat, officials say. https://t.co/39EhYIH0z1

— The Daily Beast (@thedailybeast) September 23, 2022