Discurso de Biden contra el supremacismo blanco

Washington, DC.- El presidente Biden en un mensaje dirigido a algunos sectores del Partido Republicano, para hacerle frente al supremacismo blanco señaló que quienes guardan silencio ante este tipo de violencia son «cómplices».

En este discurso, el presidente Biden insistió, «El mal no ganará. No ganará y los supremacistas blancos no tendrán la última palabra». Aprovechando que estaba rodeado por líderes religiosos, activistas y víctimas de armas.

Asimismo, el emocionante discurso de Biden en una Cumbre organizada desde La Casa Blanca que está destinada para buscar soluciones a la violencia que atraviesa el país. Además precisó que el supremacismo blanco es una de las mayores amenazas para la democracia.

Biden se comprometió con un tono de enfado, «Tenemos que decirlo, de manera clara y con fuerza. No hay sitio en Estados Unidos para el supremacismo blanco ni para cualquier forma de odio alimentada por la violencia. No llamarlo por su nombre es ser cómplice».

White supremacy and all forms of hate-fueled violence have no place in America.

Failure to call it out is complicity.

Silence is complicity.

And we cannot remain silent.

— President Biden (@POTUS) September 15, 2022