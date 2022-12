vuelve-la-luz-al-condado-moore

Moore, NC.- Los residentes del condado Moore volvieron a encender sus refrigeradores y calefacciones después de un ataque a dos subestaciones que provocó un apagón que se prolongó por varios días.

La cotidianidad en Moore cambió el sábado 3 de diciembre en la noche cuando sujetos dispararon y causaron daños contra dos instalaciones de Duke Energy. El hecho dejó a unos 45.000 hogares sin luz.

Ver más: Apagón masivo y toque de queda en Carolina del Norte

La empresa anunció el jueves que restablecido la energía a todos los clientes en el condado de Moore y zonas circundantes afectados por el ataque.

La luz volvió al Moore luego de un trabajo ininterrumpido de cuadrillas de Duke Energy, siguiendo múltiples caminos de reparación y reemplazando equipos grandes y vitales para restaurar el servicio, dijo la empresa en un comunicado.

We've restored power to all customers in Moore County and surrounding areas affected by the attacks on two major substations. Crews worked 24-hour shifts, pursuing multiple repair paths and replacing several vital pieces of equipment to restore service. https://t.co/ly2GtYQmcr

Después de la instalación, calibración y sincronización de los equipos con la red, comenzó la restauración del cliente por etapas y se completó al final del día del miércoles.

“La complejidad de las reparaciones requeridas fue extensa y apreciamos la paciencia y comprensión de nuestros clientes durante una situación que sabemos que ha sido un desafío para ellos, sus familias y la comunidad en general”, dijo Jason Hollifield, gerente general de preparación para emergencias de Duke Energy.

El apagón masivo obligó a las autoridades a declarar una emergencia y decretar toque de queda en las noches; además, las clases fueron suspendidas y muchas empresas detuvieron sus operaciones.

Duke Energy informó que continúa trabajando con agencias locales, estatales y federales, incluido el FBI, en la investigación sobre el ataque a las dos subestaciones.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado la identificación a algún sospechoso.

Gov. Cooper, Duke Energy and Moore County joined together to announce a reward of up to $75,000 for information leading to the conviction of those responsible for the destruction of substations in Moore County. If you have information, call (910) 947-4444.https://t.co/3gJjfaxvSH pic.twitter.com/4wcVnib5Ig

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 7, 2022