vigilia-por-muerte-de-conductor-latino-de-cats

Charlotte, NC.- Un año ha pasado desde que a Ethan Rivera, un conductor latino de CATS, lo mataran a tiros en un hecho de ira en la carretera mientras cumplía su ruta en la ciudad de Charlotte.

Amigos, familiares y compañeros de trabajo se unieron en una vigilia el fin de semana pasado en la esquina de las calles West Trade y North Graham, justo en el mismo lugar donde le dispararon.

El asesinato de Ethan Rivera (41 años) despertó un gran debate sobre la seguridad de los operadores de autobuses de Charlotte Area Transit System (CATS).

“Miro aquí todos los días; no puedo evitarlo”, dijo Lisa McCauley, una veterana operadora de autobuses de 25 años, a Queen City News. “Hago rutas que pasan por aquí todos los días; hago la ruta que él hizo”.

It has been one year since the tragic passing of CATS bus operator Ethan Rivera.

At 9:30 p.m., all CATS buses, trains and streetcars will safely stop and remain standing for one minute to recognize the life of Ethan Rivera. pic.twitter.com/5IqsJKborL

— Charlotte Area Transit System (@CATSRideTransit) February 11, 2023