Vendido en Pineville boleto ganador de $ 1 millón

Charlotte, NC.- Una persona en Pineville compró un boleto ganador de $ 1 millón del juego de lotería Mega Millons.

NC Education Lottery explicó que no hubo ganador en el sorteo para el premio mayor del viernes pasado a nivel nacional, por lo que el pote aumentó a $ 1.250 millones.

En Carolina del Norte hubo un boleto que acertó las cinco bolas blancas en el sorteo para ganar $ 1 millón. El ticket lo vendió 7-Eleven de South Polk Street en Pineville, condado Mecklenburg.

$10,000 prize-winning #MegaMillions tickets were sold at Food Lion on Fayetteville Rd. in #Raleigh, Circle K on NC 27 W. in #Sanford, Sheetz on New Garden Rd. in #Greensboro, and Walmart on Hwy 70 in #Newport. A ticket sold at 7-Eleven on S Polk St. in #Pineville won $1 million! pic.twitter.com/pXTLvjkeN9

— NC Education Lottery (@nclottery) August 2, 2023