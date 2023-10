Vacunación oral contra la rabia en la vida silvestre

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte está colaborando con el Departamento de Agricultura de EE.UU. para frenar la propagación de la rabia.

Wildlife Services comenzó a distribuir vía área una vacuna oral contra la rabia en el oeste de Carolina del Norte. Desde el 4 de octubre, se repartirán cebo con la vacuna en varios condados (Alleghany, Ashe, Buncombe, Cherokee, Clay, Graham, Haywood, Henderson, Jackson, Madison, Macon, Mitchell, Swain, Transilvania, Wilkes y Yancey), con el fin de prevenir la transmisión de la enfermedad entre animales salvajes.

La rabia, una amenaza tanto para humanos como para animales domésticos, se encuentra comúnmente en la fauna local. Los paquetes de vacunas se hacen atractivos para los mapaches, lo que activa su sistema inmunológico, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado.

