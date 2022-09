vacuna-contra-viruela-del-mono-disponible-sin-cita

Charlotte, NC.- La vacuna contra la viruela del mono ahora está disponible sin cita en el condado Mecklenburg, anunciaron las autoridades.

Las clínicas del Departamento de Salud Pública ofrecen las dosis para aquellos que sean elegibles sin necesidad de hacer una cita.

El condado hizo el anuncio en su sitio web. Raynard Washington, director de Salud Pública, informó que hay una tendencia a la baja en la cantidad de casos en Mecklenburg. Sin embargo, “ahora tenemos tres mujeres sin conexión que dieron positivo en la prueba”.

“Queremos asegurarnos de que las personas que puedan estar en riesgo puedan simplemente ingresar a nuestras clínicas y recibir la vacuna. Si está ocupado con el trabajo y otras responsabilidades y no tiene tiempo para hacer una cita, lo entendemos y queremos ayudarlo”, agregó Washington,

Ubicaciones de las clínicas de MCPH

El horario de funcionamiento es de 8 am a 5 pm los días lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles de 10 am a 7 pm.

