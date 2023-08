Un toro de enormes cachos anda suelto en las calles de Charlotte

Charlotte, NC.- Por increíble que pueda parecer, un toro anda suelto en las calles de Charlotte, informaron las autoridades.

Se trata de un toro de cuernos largos marrón oscuro de unas 900 libras, detalló el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

La policía lanzó una alerta a la comunidad para que esté atenta al extraordinario hecho de que un toro esté libre en las calles de la ciudad.

Longhorn bull on loose last seen in the 9600 block of Moores Chapel Rd https://t.co/Hc0NZMh4d4

— CMPD News (@CMPD) August 8, 2023