un-nuevo-nombramiento-para-la-fiscal-federal-dena-king

Charlotte, NC.- Un nuevo nombramiento pone los derechos civiles bajo la lupa de Dena J. King, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

La abogada ha sido seleccionada para servir como presidenta del Subcomité de Derechos Civiles del Attorney General’s Advisory Committee (AGAC) of U.S. Attorneys.

“Es un gran honor servir como Presidente del Subcomité de Derechos Civiles de AGAC”, dijo la fiscal federal en un comunicado.

Dena J. King es también miembro de los subcomités sobre asuntos de nativos americanos, crimen organizado y violento y asuntos de LEVC/víctimas/comunidad.

@USAttyKing is appointed as Chair of the Attorney General's Subcommittee on Civil Rights. U.S. Attorney King is also a member of the Subcommittees on Native American Issues, Violent & Organized Crime, and LEVC/Victim/Community Issues.https://t.co/R67ukdt6qJ pic.twitter.com/8wOTjrOrdy

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) July 31, 2023