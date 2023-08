Celebra una salida nocturna con la policía de Gaston

Gastonia, NC.- El Departamento de Policía del Condado Gaston invita a los miembros de la comunidad a compartir una salida nocturna que servirá para disfrutar, estrechar lazos y unir esfuerzos contra el crimen.

El evento anual llega a su novena edición y compone una oportunidad para mejorar las relaciones entre los ciudadanos y los oficiales.

El departamento explicó en un comunicado que la salida nocturna está diseñada para aumentar la concientización sobre la prevención del crimen y las drogas, generar apoyo y participación en los esfuerzos locales contra el crimen, fortalecer las alianzas entre la policía y la comunidad y enviar un mensaje a los delincuentes de que los vecindarios están organizados y contraatacando.

El evento gratuito se llevará a cabo el martes 8 de agosto de 7 pm a 9 pm en Dallas Park, 1303 Dallas Cherryville Hwy, Dallas NC.

