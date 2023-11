un-muerto-en-accidente-a-alta-velocidad-en-charlotte

Charlotte, NC.- Un hombre murió en un nuevo accidente de tránsito a alta velocidad en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar la noche del lunes 13 de noviembre en la cuadra 9500 de Rea Road.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar en respuesta a una llamada que notificaba sobre un accidente automovilístico con heridos.

Ver más: Hispano en coma tras ser atropellado

En el sitio, los oficiales localizaron un solo vehículo, un Ford Mustang 2008, dañado fuera de la carretera. El conductor, Brett Noland Birindelli (22 años), fue declarado fallecido en la escena.

Detectives with the CMPD’s Major Crash Investigation Unit are investigating a fatal crash that occurred last night at approximately 9:12 p.m. on Rea Road in the South Division. See full media release here: https://t.co/PyzlSd8uB7

— CMPD News (@CMPD) November 14, 2023