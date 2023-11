Accidente mortal involucró a latinos

Charlotte, NC.- Un accidente mortal en la ciudad de Charlotte involucró a latinos, incluida una persona fallecida.

El hecho tuvo lugar poco después de las 9 pm del miércoles 8 de noviembre en la cuadra 1200 de West Sugar Creek Road.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) identificó a la víctima mortal como Roberto Pérez-Martínez, de 54 años.

Ver más: Familia pide ayuda por hispano muerto en accidente

Pérez-Martínez conducía una minivan Chevrolet Astro que quedó con daños importantes.

El reporte preliminar de la policía indica que una camioneta Ford E350 viajaba en el carril opuesto a alta velocidad cuando chocó de frente a la Chevrolet.

Roberto Pérez-Martínez fue trasladado a Atrium Health Main donde fue declarado fallecido.

Detectives with the CMPD’s Major Crash Investigation Unit are conducting a fatal crash investigation in the North Tryon Division. The accident occurred on Wednesday, November 8, 2023. See full media release here: https://t.co/6eZWp6rjS5

— CMPD News (@CMPD) November 9, 2023