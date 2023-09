Un hombre murió en choque en Charlotte

Charlotte, NC.- Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del martes 19 de septiembre en la cuadra 9200 de Park Road. Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar.

Un Jeep Grand Cherokee 2019 y un Toyota Camry 2015 son los vehículos involucrados en la colisión.

El departamento policial identificó a Joseph Richard Wash, de 43 años, como el hombre que murió en el siniestro.

La investigación preliminar reveló que el Toyota viajaba hacia el norte por Park Road y giraba a la izquierda en Birnen Drive. El Jeep viajaba hacia el sur por Park Road a gran velocidad y chocó contra el lado del pasajero del Toyota, dijo CMPD.

