tres-muertos-y-cuatro-heridos-en-accidente

Charlotte, NC.- Tres muertos y cuatro heridos es el resultado de un accidente en el condado Cabarrus, Carolina del Norte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles 20 de septiembre en la autopista 24/27 cerca de Bethel School Road, confirmó Midland Fire and Rescue.

Tres personas perdieron la vida, un hombre, una mujer y un niño de 12 años, todos miembros de la misma familia, informó la Oficinal de Sheriff del Condado Cabarrus. Otras cuatro personas heridas fueron trasladadas a hospitales por equipos de emergencia.

En el accidente que dejó tres muertos y cuatro heridos estuvieron involucrados tres vehículos, minivan, un sedán y una camioneta.

*UPDATE*Hwy 24/27 major Rd closure. Both directions at Bethel School Rd will be closed for several hours while police investigate this incident. Seek alternate route. @Clt_TrafficGuy @midlandnc @TrafficTeam9 @wsoctv @wcnc @DavidWhisenant @WBTV_News @Queen_City_News pic.twitter.com/ePhrLsBGUb

— Midland Fire and Rescue (@midland_firenc) September 20, 2023