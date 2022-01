Se retrasa la vuelta a clases en Mecklenburg

Charlotte, NC.- La tormenta invernal del fin de semana impactó en la vuelta a clases en Mecklenburg. Las escuelas del condado no reiniciaron actividades el martes después del feriado por el día de Martin Luther King. Ahora este miércoles operarán con un retraso de dos horas.

“Las condiciones de las carreteras mejoraron durante el transcurso del día martes, pero es probable que el nuevo congelamiento esperado para esta noche (miércoles) resulte en un viaje peligroso en algunas calles en las primeras horas de la mañana”, anunciaron las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

El martes no hubo clases debido a que muchas carreteras, especialmente las secundarias, estaban cubiertas de nieve y hielo, lo cual ponía en riesgo a los conductores y a sus acompañantes.

El personal de las instalaciones de CMS y los contratistas trabajaron durante el martes para despejar los estacionamientos y las aceras y, con muy pocas excepciones, este trabajo se completó.

“Estamos trabajando para despejar todos los estacionamientos de la escuela y el lugar de trabajo antes de la hora de llegada de mañana (miércoles)”, indicó CMS.

Two-hour delay tomorrow, Jan 19! CMS schools will operate on a delayed schedule tomorrow due to freezing temperatures and dangerous road conditions in some areas. Testing for high school students will begin after student arrival. More details: https://t.co/1UaWzIKNlY #CMSnews pic.twitter.com/q8kuxE7RGt

— CMS (@CharMeckSchools) January 18, 2022