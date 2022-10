Residentes de Gastonia votarán en referéndum

Gastonia, NC.- Los residentes de Gastonia votarán en un referéndum sobre proyectos de transporte y vialidad, según aprobó el Ayuntamiento.

El Obligation Bond Referendum (Referéndum de Bonos de Obligación) de $75 millones estará en la boleta electoral del 8 de noviembre.

El objetivo es que los residentes voten y decidan si se aprueban el bono para financiar proyectos como reparaciones de calles y carreteras, reubicación de servicios públicos requeridos, mejoras en las intersecciones y mejoras en las aceras.

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad el referéndum sobre los bonos en su reunión del 2 de agosto, señala un comunicado de la Ciudad.

Los bonos se emitirán en dos partes y los líderes de la ciudad creen que las valoraciones de los impuestos sobre la propiedad del condado de Gaston serán más altas que los valores actuales, y el aumento de los ingresos por el crecimiento pagará el bono sin aumento de la tasa de impuestos a los residentes.

City of Gastonia residents can vote Nov. 8 on a $75 million bond referendum. Bonds help cities pay for major transportation projects like street repaving, pedestrian safety around schools & parks, and planning for future road projects. More info: https://t.co/SKd0zFrOJg pic.twitter.com/MeZXjaEk69

— City of Gastonia (@CityofGastonia) October 3, 2022