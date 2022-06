registre-a-su-hijo-al-bus-escolar-hasta-hoy

Charlotte, NC.- Si desea garantizar que hijo viaje a clases en bus escolar el próximo año escolar debe completar el registro a más tardar este viernes 10 de junio.

Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg recordaron en sus plataformas sociales que se debe cumplir un registro para reservar un asiento en el autobús.

Este registro aplica para el año escolar 2022-2023 desde el primer día de clases.

𝐃𝐨𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐬? Please fill out the Intent to Ride form to save a seat on the bus. All 2022-23 families who desire bus transportation on the first day of school, August 29, 2022, need to register. https://t.co/Jj8ZDhUKCQ #CMSTransportation pic.twitter.com/jxfwfIrZA7

