Qué hizo Kamala Harris en su visita a Charlotte

Charlotte, NC.- La vicepresidenta Kamala Harris cumplió una agenda específica en su visita a Charlotte este jueves justo cuando se anunció que el presidente Joe Biden dio positivo a una prueba de COVID-19.

Harris llegó a la ciudad para hablar sobre el aborto y el acceso a Internet, pero mientras volaba desde Washington el mundo conoció el contagio del presidente.

Tan pronto como el Air Force Two aterrizó en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas y Harris descendió, los periodista comenzaron a preguntar sobre la salud de Biden y ella levantó el pulgar de una mano en señal de que estaba bien.

Allí estaba el gobernador Roy Cooper, entre otras autoridades, para recibir a la alta funcionara.

La vicepresidenta Harris ya tuvo el virus en abril. The New York Times reportó que el jueves en la mañana una prueba de COVID-19 arrojó un resultado negativo.

Durante su vista a Carole Hoefener Center, Harris recorrió el laboratorio de computación y solo se quitó la mascarilla para dar el discurso. Por consejo del equipo médico de la Casa Blanca, permanecerá con el protector, pero su agenda no se verá afectada, publicó The New York Times.

Thanks to our Bipartisan Infrastructure Law, working families can get $30 per month off their internet bill, and a $100 discount off a laptop, desktop computer, or tablet. To see if you’re eligible, visit https://t.co/Jk68Izsnns. pic.twitter.com/38hu1Do2ID

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 21, 2022