protesta-de-trabajadores-del-aeropuerto-de-charlotte

Charlotte, NC.- Decenas de trabajadores del aeropuerto se unieron en una protesta por mejores condiciones laborales y salariales.

La manifestación se llevó a cabo el martes 19 de septiembre y formó parte de una acción coordina que generó protestas de trabajadores aeroportuarios en otras ciudades como Dallas y Phoenix.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios informó sobre las múltiples protestas en sus redes sociales y agregó que en el caso de Charlotte hubo arrestos.

Un video proporcionado a Queen City News por el sindicato muestra a los manifestantes siendo detenidos por lo que llamaron «desobediencia civil».

Solidarity to airport service workers in Charlotte who are fighting for fair wages & paid leave! Major airlines & lobbyists have gone out of their way to stop us from winning the pay & benefits we need for our families to thrive. Congress: what side are you on!? #SolidaritySeason pic.twitter.com/RwZ5iTEgkl

— SEIU (@SEIU) September 19, 2023