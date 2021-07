Prohíben nadar en Paw Creek Cove

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg emitió un aviso de “No nadar” en Paw Creek Cove, en el Lago Wylie, después de que cayeran aguas residuales en este lugar.

Un comunicado colgado en el sitio web de condado detalló el origen de las aguas residuales que impiden a los bañistas disfrutar de Paw Creek Cove.

En total fueron 847.000 galones de aguas residuales no tratadas descargadas desde Paw Creek Lift Station en 8924 Old Dowd Road que es operada por Charlotte Water.

Ver más: ¡Trágico paseo familiar! Ahogado hombre en Falls Lake

“El vertido se produjo debido a un problema de alineación de la tubería durante un proyecto de construcción. La tubería ya está reparada y el vertido detenido”, se indicó en el comunicado.

A "No Swimming Advisory" is in place for Paw Creek Cove on Lake Wylie after an 847K-gallon discharge of untreated sewage from the Paw Creek Lift Station » https://t.co/b3ntWwkKIw pic.twitter.com/SotboxbUjf

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 19, 2021