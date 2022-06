primer-caso-en-nc-de-viruela-del-mono

Raleigh, NC.- Carolina del Norte reportó el primer caso del virus de viruela del mono, informó el gobierno del estado en un comunicado.

La persona contagiada es un residente del estado. El caso se identificó mediante pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

La viruela del mono potencialmente grave. Los síntomas son similares a los de la gripe, inflamación de los ganglios linfáticos y una erupción que incluye protuberancias que inicialmente se llenan de líquido antes de formar costras.

La infección generalmente se transmite de persona a persona a través del contacto directo de piel con piel, contacto con una erupción infecciosa, fluidos corporales o secreciones respiratorias. La enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas.

«Aunque este es el primer caso confirmado en Carolina del Norte, sabemos que es probable que haya otros casos en el estado”, dijo el Dr. Zack Moore, epidemiólogo estatal.

“Alentamos a los médicos a considerar esto en personas que tienen un sarpullido o una lesión en la piel que se parece a la viruela del mono», agregó Moore.

We are working closely with the CDC, relevant LHDs & health care providers to identify and notify individuals who may have been in contact with the patient while they were infectious.

