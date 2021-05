Raleigh, NC.- Con el 71% de las gasolineras sin combustible en Carolina del Norte, según Gas Daddy, y largas filas en el resto, en el estado han habilitado un número de teléfono para reportar eventuales aumentos desmesurados en los precios de la gasolina.

Josh Stein, fiscal general de Carolina del Norte, está siguiendo muy de cerca el caos generado en el estado tras el ataque cibernético que sufrió Colonial Pipeline y que comprometió sus operaciones.

Colonial Pipeline surte casi el 50% del combustible de la costa este de Estados Unidos. Las dificultades para distribuir generaron que los conductores acudieran en masa a llenar los tanques de sus automóviles.

En Carolina del Norte se habilitó el número de teléfono 877-566-7226 para reportar aumentos desmesurados en los precios.

Sin embargo, el fiscal general pidió a la gente no entrar en pánico. “Si no tienes que llenar tu tanque ahora, espera unos días y si no necesitas viajar, no viajes. No quieres quedarte atascado en alguna parte”, dijo Stein a ABC11.

Precios de la gasolina

Mientras las gasolineras de la costa este están abarrotadas el precio promedio nacional de la gasolina superó los tres dólares el galón por primera vez desde 2014, según American Automobile Association.

En Carolina del Norte, sin embargo, el precio de la gasolina está por debajo de la media del país en 2,85 dólares.

“El hecho de que los precios suban no significa necesariamente que haya especulación”, aclaró Josh Stein.

El fiscal explicó que a las estaciones de servicio les costará más obtener el suministro, especialmente si van a la costa y lo traen, en lugar de depender del oleoducto.

