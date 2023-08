Postergan expansión de Medicaid, ¿por qué?

Charlotte, NC.- Carolina del Norte está a las puertas de una importante transformación en su sistema de atención médica, pero un revés legislativo ha dejado en suspenso el lanzamiento de la expansión de Medicaid.

La fecha prevista del 1 de octubre ya no será cumplida debido a la falta de medidas tomadas por la Asamblea General de Carolina del Norte, denunció el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

NDHHS dijo en un comunicado que ha estado trabajando incansablemente para asegurar que todo esté listo para el inicio de la expansión de Medicaid. Sin embargo, a tan solo días de la fecha programada, la certeza de que no se tomarán las decisiones necesarias ha llevado a una nueva perspectiva.

El departamento se muestra confiado en que los legisladores no aprobarán un presupuesto ni una legislación separada que permita la autorización final para brindar cobertura médica a más de 600.000 residentes de Carolina del Norte.

Aunque la expansión de Medicaid estaba destinada a comenzar el 1 de octubre, los ciudadanos tendrán que esperar una nueva fecha de lanzamiento.

